İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizanlı öğrenciler ilk defa yüzme havuzuyla tanıştı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki sporcu öğrenciler yüzme havuzuna götürüldü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki sporcu öğrenciler yüzme havuzuna götürüldü.


Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme havuzuna götürülen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde yüzmenin tadını çıkardı. Hizan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Döymaz, amaçlarının öğrencilerin sportif faaliyetlerini geliştirerek devlete ve millete hayırlı birer birey yetiştirmek olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizi Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan yüzme havuzuna getirerek heyecan ve mutluluklarına ortak olduk. Pandemi sürecinde ne yazık ki öğrencilerimiz okul sıralarından uzak kalmaktadır. Biz de öğrencilerimizin spor yeteneklerinin artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Hizan Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek'e ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.