HUDER Bitlis Başkanlığından TBB'ne destek

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis Şubesi Başkanı avukat Kadir Köstekçi, ülkenin en güçlü ve meslek örgütlerinden TBB, başkanı ve yönetim kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız bir kampanyayla birliğin yıpratılmaya çalışıldığını ifade etti. Bir kısım baro başkanlarının, seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle başlatmış oldukları bu kampanyayı HUDER olarak kabul etmediklerini belirten Köstekçi, “Kampanyanın avukatlık meslek vakarına yakışmayacak üslup ve tehditkar söylemlerle yapılmasını doğru ve sağlıklı bulmuyoruz. Kendilerini yüzde 72'nin temsilcisi olarak görenlere, bu yüzde 72 içinde olmadığımızı bildiriyoruz. Kaldı ki olağanüstü genel kurul talep eden baroların tüm meslektaşlarına maraba, koyun muamelesi yapmasını da doğru bulmuyoruz. İki yıllığına seçilen birlik delegelerinin dört yıllığına seçilen Barolar Birliği Başkanını ve Yönetim kurulunu olağanüstü seçimli genel kurula davet etmelerini meslek etiğine uygun bulmadığımız gibi bu tutumun yönetimlerin sağlıklı çalışma imkanlarını da sabote edici bir kalkışma olarak görmekteyiz. Seçimli olağanüstü genel kurulu taleplerinin hukuki dayanağının olmadığı da hepimizin malumudur. Bizler bu çekişmeden büyük rahatsızlık duyduğumuzu, bir an önce meslek sorunlarına yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.