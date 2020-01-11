Hurda lastikler sokak kedilerine yuva oldu

Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü yurdunda kalan üniversite öğrencileri, soğuk kış günlerinde yurt bahçesinde yaşayan kediler için kedi evi yaptı.

Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, yurt bahçesini mesken tutan kedilerin soğuk havalarda üşüdüklerini görerek onları korumak için yurt personeli ve öğrencilerle birlikte harekete geçti. Yurt müdürünün kedi evi yapma önerisini olumlu karşılayan üniversite öğrencileri, kış aylarında soğuğa maruz kalan kedilerin barınması için kullanılmayan eski araç lastiklerini yurt personelinin de yardımıyla kedi evlerine dönüştürerek örnek bir davranış sergiledi. Öğrenciler tarafından yurt bahçesine yerleştirilen kedi evleri, soğukta üşüyen kedilere sıcak yuva oldu.

Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, soğuk kış şartlarından hayvanları korumak istediklerini ifade ederek, “Yurdumuzun bahçesinde bulunan kedilere öğrencilerimiz ve personelimiz sürekli olarak bakıyorlardı. Bir gün yurtta geç saatlerde kameraları izlerken bir kedinin soğukta duvarın dibinde yattığını gördüğümde çok acıdım ve o anda kediler için kedi evi yapılması kararını verdim. Bu kararımın ardından ertesi gün öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte eski lastiklerle güzel ve orijinal tasarımla kedi evi yaptık. Yaptığımız kedi evleri sayesinde artık kedilerimiz dışarıda soğukta kalmayacak. Yapmış olduğumuz bu çalışmadan dolayı çok mutluyum” dedi.

Emine Erdihan isimli öğrenci ise soğuk havalardan etkilenen kedilere sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yurt müdürümüzün tavsiyesiyle yurt bahçesinde bulunan kediler için kedi evi yaptık. Bu soğuk gün ve gecelerde bizler kaloriferli odalarımızda sıcacık yatarken, kedilerin soğukta üşümelerine yüreğimiz el vermedi. Kedi evlerini yurt personelinin de yardım ve özverisi ile yaptık. Lastik içlerine de eski çarşafları döşedik. Kedilerimizin bundan böyle bu kış günü soğukta dışarıda değil de artık birer evleri olduğu için çok mutluyum. Yurdumuzda her zaman sosyal ve kültürel faaliyetleri sağlayan ve desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen yurt müdürümüze ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.