İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bitlis-Baykan karayolunda bulunan tünel içerisinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan karayolunda bulunan tünel içerisinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Buzluıpınar mevkiindeki tünelde meydana geldi. Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil sürücüsünün ismi belirlenemeyen 65 DS 828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Engin Barış ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Alican Akın, Edip Kızılsoy ve Ersin Barış da yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulanslarıyla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.