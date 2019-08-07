İçişleri Bakanlığınca gönderilen bisikletler çocuklara hediye edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler, ‘Dikkat Sizden, Notlar Bizden' projesi kapsamında 2 öğrenciye hediye edildi.

Bitlis Valiliği önünde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er, bisiklet hediyesi kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı. Burada konuşan Vali Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığının trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi başlatıldı. Bu projeden sonra trafik kazalarında önemli derecede düşüş oldu. Bu yavrularımızda bizim verdiğimiz karneleri doldurarak, İçişleri Bakanlığına gönderdiler. Orada da değerlendirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te de 2 çocuğumuz İçişleri Bakanlığı tarafından bisikletle gönderildi. Bakanımız adına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imzalanarak sertifika gönderildi. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasız günler diliyoruz. Çocuklarımız da velilerimize örnek olsun diyoruz” dedi.

Bisikletlerin dağıtım töreninde konuşan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ise, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi kapsamında İçişleri Bakanlığımızın ve Jandarma Genel Komutanlığımızın düzenlediği kampanyada bisiklet kazanan çocuklarımıza valimizin katılımıyla bisikletlerini teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Açıklamaların ardından öğrenciler Elif Güvendik ve Muhammed Kemal Erdemoğlu'na bisiklet ve sertifikaları Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından verildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.