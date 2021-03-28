İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı

Yaklaşık üç gündür köye su gitmeyince köyden bir grup vatandaş kesintinin nedenini bulmak için suyun kaynağına gitti.

Köyden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan mevkide kar ve soğuktan dolayı mahsur kalan köylülerin imdadına AFAD yetişti.

Arazide mahsur kalan 8 köylüyü almak için traktörle olay yerine giden 6 kişide traktörün kara saplanmasından dolayı mahsur kaldı.

Olayı jandarma ve AFAD'a bildiren köylüler yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.