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İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler için mevlit okutuldu.

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler için mevlit okutuldu.


Bediüzzaman Ulu Camii'nde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bitlis Müftüsü Feysal Geylani, İdlib'te şehit olan askerlerimiz için ilçede bulunan din görevlileri tarafından okunan hatm-i şeriflerin cuma namazından önce mevlit eşliğinde şehitlerin ruhlarına bağışlandığını söyledi. Geylani, “Cenab-ı Allah bir daha böyle acıları vatanımıza, milletimize, ordumuza yaşatmasın inşallah. Sınır dışında şu anda operasyonda olan ordumuzun dualarla yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ilelebet daim eylesin. Cenab-ı Allah programımızı kabul eylesin inşallah" dedi.


Cuma namazının kılınmasının ardından okunan dualar ve verilen ikramlarla program son buldu.

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