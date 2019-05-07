İftarlarını bin 650 rakımlı tepede yaptılar

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan komandolar ile güvenlik korucuları, ilk iftarlarını bin 650 rakımlı tepede yaptılar.

Bitlis'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden zor koşullar altında görev yapan jandarma komandolar ve güvenlik korucuları, ilk iftarlarını bin 650 rakımlı tepedeki nöbet yerlerinde yaptılar. Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için çetin arazi koşullarına rağmen mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan kahraman jandarma komandolar ile fedakar güvenlik korucular ilk iftarlarını, bin 650 rakımlı tepede bulunan Hizan-Dokuztaş üs bölgesinde yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadı.