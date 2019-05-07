İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İftarlarını bin 650 rakımlı tepede yaptılar

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan komandolar ile güvenlik korucuları, ilk iftarlarını bin 650 rakımlı tepede yaptılar.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan komandolar ile güvenlik korucuları, ilk iftarlarını bin 650 rakımlı tepede yaptılar.


Bitlis'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden zor koşullar altında görev yapan jandarma komandolar ve güvenlik korucuları, ilk iftarlarını bin 650 rakımlı tepedeki nöbet yerlerinde yaptılar. Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için çetin arazi koşullarına rağmen mücadelelerini aralıksız sürdürüyor. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan kahraman jandarma komandolar ile fedakar güvenlik korucular ilk iftarlarını, bin 650 rakımlı tepede bulunan Hizan-Dokuztaş üs bölgesinde yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.