İHA muhabiri Olcay'a 2 ödül

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay, Avustralya'da düzenlenen uluslararası ‘RISE İnternational Photo Awards 2019' yarışmasında biri gümüş, biri de bronz madalya olmak üzere 2 ödül birden kazandı.

Avustralya'da her yıl düzenlenen ‘RISE İnternational Photo Awards 2019' fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmaya Bitlis'ten katılan İHA muhabiri ve Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay, gümüş ve bronz madalya kazandı. 9 ayrı kategoride düzenlenen ve dünyanın dört bir tarafından profesyonel fotoğrafçıların katıldığı yarışmanın ‘Hayvanlar' kategorisine 2 fotoğrafla katılan İHA muhabiri Olcay, jüri değerlendirmesi sonucunda ‘Van Gölü'ndeki Flamingolar' fotoğrafıyla bronz madalya ve ‘Koyun Sürüsü Yolculuğu' isimli fotoğrafıyla da gümüş madalya kazandı.

İHA muhabiri Özkan Olcay, çektiği fotoğraflarla bölgeyi tanıtmayı amaçladığını söyledi. Olcay, “Gazetecilik mesleğimin yanında fotoğraf sanatını icra etmemdeki en büyük amaçlarımdan biri de bölgemizin güzelliklerini fotoğraf aracılığıyla tanıtmaktır. Bu amacıma ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Bölgemizi fotoğraf sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.