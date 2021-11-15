İHA muhabiri Özkan Olcay, 27. Altın Kamera Fotoğraf Yarışmasında başarı ödülü

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Bitlis'in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) 27. Altın Kamera Fotoğraf Yarışmasında başarı ödülü kazandı.

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen “Altın Kamera Fotoğraf Yarışması”nın amacı geleneksel olarak devam ediyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) prestij ödülü olarak da bilinen, bu yıl renkli ve siyah-beyaz kategorileriyle 27. defa düzenlenen yarışmaya Bitlis'ten ‘Sürülerin Tozlu Yolculuğu' 3'lü seri fotoğraflarıyla katılan İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Bitlis'in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, renkli kategori de başarı ödülü kazandı.

Daha önce birçok ulusal ve uluslar arası fotoğraf yarışmasında dereceleri bulunan İHA muhabiri Özkan Olcay, çektiği fotoğraflarla bölgeyi tanıtmayı amaçladığını söyledi.