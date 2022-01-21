İHA muhabirleri, Uluslararası Fetih Fotoğraf yarışmasında büyük ödüllerin sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Bitlis muhabirleri Özkan Olcay ve Vahit Olcay, Okçular Vakfı'nın düzenlediği ‘Maziden Âtiye 950. Yılında Sultan Alparslan'ın İzinde I. Uluslararası Fetih Fotoğraf Yarışması'nda 6 ödül birden kazandı.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi anlatımı çerçevesinde Ahlat ve Malazgirt'te yapılacak etkinlik, müsabaka ve kültürel aktivitelerin, Ahlat-Malazgirt'in tarihi kültürel dokusunun fotoğraflanması, Geleneksel sporların yayınlaştırılması, yıl boyunca ülke çapında çekilecek fotoğraflarla desteklenmesi Türk sporu ve Türk savaş tarihinin ruhunu yansıtması konularını ele alan I. Uluslararası Fetih Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı. ‘Geleneksel Sporlar', ‘Oba Alanı' ve ‘Ahlat ve Malazgirt Tarihi' kategorisi olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışma jüri değerlendirmesi sonucu tamamlandı. Yarışmaya, Bitlis ve Ahlat ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) muhabirleri Özkan Olcay ve Vahit Olcay da 1071 etkinliklerinin yapıldığı Ahlat Oba alanı ve Ahlat'ın tarihi mekanlarından çektikleri fotoğraflarla katıldı. Açıklanan yarışma sonucunda İHA Bitlis muhabiri Vahit Olcay ‘Oba Alanı' kategorisinde 950. Yıl Özel Ödülü kazanırken, İHA Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay da ‘Ahlat ve Malazgirt Tarihi' kategorisinde bir birincilik, bir ikincilik ve 950. Yıl Özel Ödülü olmak üzere 3 büyük ödül birden kazandı. İHA Muhabiri Özkan Olcay ayrıca ‘Oba Alanı' kategorisinde 2 mansiyon ödülü kazandı. İHA muhabirleri aldıkları ödüllerle yarışmada dağıtılan toplam ödüllerinde 3'te 1'ini kazanarak büyük başarı elde ettiler.