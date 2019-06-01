İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İHH, Ahlat'ta 150 çocuğu sevindirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ahlat Şubesi tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetim çocukları için iftar yemeği verilerek yetim giydirme programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ahlat Şubesi tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetim çocukları için iftar yemeği verilerek yetim giydirme programı düzenlendi.


Program kapsamında Ahlat'taki 150 yetim mağazaya götürülerek bayramlık kıyafet alındı. Mağazaya götürülen yetim çocuklar kendi giysilerini kendileri seçerek büyük sevinç ve mutluluk yaşadılar. İHH olarak yetimlere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla bu yılda etkinlik düzenlediklerini belirten Ahlat İHH Temsilcisi Emrullah Erkan, ayrıca yetimler ve aileleri ile birlikte iftar yaptıklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.