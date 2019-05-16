İHH'dan Ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bitlis'in Ahlat İlçe Temsilciliği tarafından ilçedeki yetim ve yoksul ailelere Ramazan kolisi dağıtılıyor.

İHH Ahlat Temsilcisi Emrullah Erkan, 'komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' hadisi doğrultusunda yola çıktıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Ramazan yardımında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Ahlat merkez ve köylerde bulunan dar gelirli ailelere ulaştırmak için gönderdiği Ramazan kumanyasının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İHH olarak Ovakışla beldesinde 20 aileye Ramazan gıda kolisi dağıttık. Ayrıca mağdur olan ve iş yerinde kalan bir aileye gıda kolisi yanında kıyafet yardımında bulunduk. Bu yıl İHH olarak 150 yetim ve yoksul ailemize Ramazan gıda kolisi dağıtımı yapacağız. Dağıtım çalışmalarımız Ahlat köy ve mahallelerinde devam etmektedir. Rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan'da ailelerimizin ihtiyacını bir nebzede olsa gidermeye çalıştık. Muhtaç ailelerinin yüzünü güldürmek isteyen tüm insanları İHH'ya destek olmaya davet ediyorum" dedi.