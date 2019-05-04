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İHH'dan yardım kermesi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.


Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde düzenlenen ve hafta sonu boyunca devam edecek olan kermeste ev yemekleri ve tatlı çeşitleri yer alıyor. Gelirlerinin yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kullanılacağını ifade eden Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Ramazan öncesinde düzenlenen yardım kermesine herkesi beklediklerini ifade ederek, “Ramazan ayı öncesinde düzenlemiş olduğumuz yardım kermesimiz iki gün devam edecek. Kermesimizin ilk günü olmasına karşın vatandaşlarınız yoğun ilgi gösterdiler. Kermesimiz sonunda elde edilecek olan tüm gelirler yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kullanılacak. Ben bu vesile ile kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesi bu iyilik kervanına katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.

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