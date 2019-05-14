İhtiyaç sahibi aileler evlerinde ziyaret edildi

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ertürk ile birlikte Haydar Mahallesi'nde Yusuf Kayar, Barış Mahallesi'nde Senem Satıç, Günkırı beldesi Cami Mahallesi'nde oturan Ceylan Erbudak, Refahiye Mahallesi'nde işitme ve konuşma engelli Mehmet Emin Öztürk, Hürriyet Mahallesi'nde Nihat Arıtürk'ü evlerinde ziyaret eden Kaymakam Alibeyoğlu, Üzümveren köyüne de geçerek Metin Caf'ı evinde ziyaret ederek tedavisiyle ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra Gölbaşı beldesine geçen Alibeyoğlu, Şenkaya Mahallesi'nde oturan Emine Baysan ve İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Maşallah Çelik ve engelli eşini ziyaret etti.

Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, görevlerinin ihtiyaç sahibi aileleri bulmak, sorunlarını dinlemek ve onlara yardımcı olmak olduğunu belirterek, maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini ifade etti. Bu tür ziyaretlerde yardıma muhtaç ailelerle birebir görüşerek talep ve isteklerini dinlediklerini vurgulayan Kaymakam Alibeyoğlu, "Her vatandaşımızın sorunlarına ve taleplerine cevap verebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle devlet olarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.