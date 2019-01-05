İhtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Kızılay ve İstanbul'da faaliyet gösteren Tatvanlı hayırsever bir tekstilci tarafından gönderilen kıyafetler, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Vakıf personelleri tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı kapsamında ilçe merkezindeki ilk ve ortaokullardaki ihtiyaç sahibi yaklaşık bin öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

Kıyafet yardımı alan ihtiyaç sahibi öğrenciler, dağıtımı gerçekleştirilen vakıf personellerine ve kendilerine kıyafet yardımı yapan hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler.