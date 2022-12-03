İkinci “Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi” başladı

Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi” başladı.

İnternet üzerinden online olarak düzenlenen ve iki gün süreyle devam edecek olan kongreye yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Tatvan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Çınar, Tatvan MYO olarak II. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kogresi'ni düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İki gün boyunca devam edecek olan ve yaklaşık 75 bildiri sunumunun yapılacağını kaydeden Doç. Dr. Yusuf Çınar, kongre sonunda seçilecek tam metin bildirilerin Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ile TR ULAKBİM dizinde taranan Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanacağını belirtti. Bölgenin kalkınmasına dönük yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, düzenlenen kongrenin kentte sağlayacağı katkılara dikkat çeken Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

BEÜ Rektörü Necmettin Elmastaş da, uluslararası nitelikteki kongrelerin genelde üniversiteler tarafından düzenlenirken, Bitlis'te bunun Tatvan Meslek Yüksekokulu tarafından düzenleniyor olmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. İlkinin pandemi şartlarından dolayı, 2.'sinin ise yine planlamaya bağlı olarak online olarak düzenlenen kongrenin 3.'sünün yüz yüze düzenlenmesi noktasında talebinde bulunan Rektör Elmastaş, kongreye katılan bir birinden değerli katılımcıları Bitlis'te ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Kongreyi organize eden bilim kurulu üyelerine emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Elmastaş, katılım sağlayan davetlilere ve kongrede sunum yapacak olan akademisyenlere başarı dileklerini iletti. Yapılan açılış konuşmalarının ardından kongre akademisyenlerin bildiri sunumlarıyla iki gün boyunca devam edecek.