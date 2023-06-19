İhlas Haber Ajansı

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İnşaattaki toprak kaymasında 2 kişi yaralandı

Bitlis merkezde bir inşaatta meydana toprak kaymasında 2 kişi yaralandı.


Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması oldu. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşların desteğiyle Oktay Ballıoğlu ve Enes Mişıh adlı inşaat işçileri yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, toprak kaymasının olduğu alanda inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.


İnşaat alanında gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

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