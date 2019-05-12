İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi'nde yapımı devam eden Ahlat L Tipi Cezaevi inşaatında çalışan Mehmet Oğur (40), dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Çalışma arkadaşlarının olay yerine çağırdığı ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğur, yapılan otopsiden sonra bugün ilçenin Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi.