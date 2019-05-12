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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi'nde yapımı devam eden Ahlat L Tipi Cezaevi inşaatında çalışan Mehmet Oğur (40), dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Çalışma arkadaşlarının olay yerine çağırdığı ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğur, yapılan otopsiden sonra bugün ilçenin Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi.

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