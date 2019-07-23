Instagram'da paylaşılan “Tatvan” fotoğrafı memnuniyet uyandırdı

Sosyal medyanın popüler platformlarından Instagram'ın Bitlis'in Tatvan ilçesinde çekilen bir fotoğrafı 307 milyon kişinin takip ettiği resmi hesabından paylaşması, kentte büyük bir memnuniyet uyandırdı.

Daha öncesinde Huawei Mobile Türkiye cihaz tanıtım reklam filminde Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Kaplıcasına yer verilmesi, ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlarken, bu kez ise buna benzer bir girişimde sosyal medyanın popüler paylaşım platformlarından olan Instagram'dan geldi. Instagram, Fotoğraf Sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinden geçen Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında çekilen fotoğrafını 307 milyon kişinin takip ettiği resmi hesabından paylaştı. Fotoğraf takipçiler tarafından 610 bin beğeni alırken, birçok kullanıcı tarafından ise yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Binlerce yorumda fotoğrafın güzelliği dile getirildi. #Hellofrom” hashtagı (etiket) ile yayımlanan fotoğraf, Instagram'ın 307 milyon takipçisine ulaşmış oldu.

Öte yandan; sosyal medyanın popüler platformlarından Instagram'ın Bitlis'in Tatvan ilçesinde çekilen bir fotoğrafı 307 milyon kişinin takip ettiği resmi hesabından paylaşması, kentte büyük bir memnuniyet uyandırdı.

“Kentin tanıtımına büyük katkı sunacağına inanıyorum”

Instagram'da paylaşılan ve kısa sürede binlerce beğeni alan Tatvan fotoğrafıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Instagram'ın Tatvan'ı 307 milyon takipçisiyle paylaşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Daha öncesinde Huawei Mobile Türkiye cihaz tanıtım reklam filminde Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Kaplıcasına yer verilmesinin ardından Instagram'da bu kez Tatvan'a yer verilmesinin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağını vurgulayan Adabağ, “Huawei gibi bir markanın kendi tanıtım reklamında Güroymak'a yer vermesi, Instagram'ın ise kendi resmi hesabından Tatvan'ı paylaşmaya değer görmesi, bu kentin ne kadar güzel ve özel bir şehir olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Bölgede artık huzur ve güvenin hakim olduğunu dile getiren Adabağ, “Huawei Mobile Türkiye cihaz tanıtım reklam filminde Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Kaplıcasına yer verilmesinin ardından Instagram'da bu kez Tatvan'a yer vermesi, ilimizin ve ilçelerimizin özel olması ve güzelliğini adeta tasdik etmiştir. İlimiz ve ilçelerimizin her biri ayrı bir güzelliğe sahiptir. İnşallah bu tür reklamlarda Doğu'nun incisi olan bu güzel şehrimizin daha çok tanınmasına ve tanıtılmasına imkan sunacaktır. Bizlerde bu vesile ile bir kez daha gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından herkesi ilimizin huzur veren güzelliğini görmeye ve tertemiz havasını solumaya davet ediyoruz. Ayrıca, paylaşımıyla ilimiz ve ilçemizin güzelliklerine dikkat çeken Instagram'a ve fotoğrafı çeken fotoğraf sanatçımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu vesileyle de Instagram'ın #Hellofrom” hashtagı (etiket) ile başlattığı bu akımı bizlerde daha çok kişinin ilçemizdeki güzellikleri görebilmesi ve ilçemizi güzellikleriyle tanıyabilmesi açısından #MerhabaTatvan hashtagı ile devam ettirmeye ve herkesi sosyal medya hesaplarından #MerhabaTatvan hashtagı ile Tatvan'ımızın güzelliklerini paylaşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, tanıtım amaçlı olarak başlatılan etkinliğe #MerhabaTatvan hashtagı ile ilk destek TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO'nun resmi sosyal medya hesaplarından geldi. #MerhabaTatvan hashtagı ile Van Gölü üzerindeki gün batımı konulu fotoğraf paylaşıldı. Vatandaşlarda gün içerisinde paylaştıkları fotoğraflarla tanıtım etkinliğine destek sundu.