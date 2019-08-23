İran ve Türk sporcular Tatvan'da kampa girdi

Türk ve İranlı sporculardan oluşan 40 kişilik grup, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kampa girdi.

Kick Boks Gelişim ve Dostluk Kampı adı altında düzenlenen kampa katılan sporcular, bir hafta boyunca hem ilçede düzenlenen gelişim kampına dahil olacak hem de bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulacak. Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanan sporcuların müsabakalar öncesi hazır hale getirilmesi amacıyla Van Gölü İlk ve Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen kampa 20'si Tatvan'dan 20'si de İran'dan olmak üzere toplam 40 sporcu katılıyor.

Düzenlenen kamp organizasyonu ile ilgili bilgi veren Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve aynı zamanda Antrenör Ömer Uğur, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Kampın 5 gün boyunca devam edeceğini kaydeden Uğur, sporcuların kendilerini geliştirmesi ve müsabakalara hazır hale gelmesi noktasında oldukça önemli bir kamp olduğuna dikkat çekerek, “20 -25 Ağustos tarihlerini kapsayacak şekilde Türkiye ve İran arasında Kick Boks Gelişim ve Dostluk Kampı adı altında bir kamp düzenledik. Kampımız kick boks gelişim kampı olarak planlandı. Türkiye'den 20 ve İran'dan 20 olmak üzere toplam 40 sporcuyla bu kampımız devam ediyor. Kampımız sabahları koşu, akşamları ise antrenman olmak üzere toplam 5 gün devam edecek. Bu kampa katılan sporcular sadece kamp yapmıyor, aynı zamanda çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katılıp, ilimizin tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı buluyor. Bu manada kampımız sporcularımız açısından son derece verimli geçiyor. Sporcularımızın gelişimine katkı sunuyor. İnşallah sporcularımız bu kamptan sonra; hedeflerini ülke değil dünya şampiyonluklarıyla taçlandıracaklardır. Ben bu vesile ile kampa katkı sunan herkese teşekkür ediyor ve tüm sporcularımıza verimli ve güzel bir kamp diliyorum” şeklinde konuştu.

İranlı sporcuların Antrenörü Ali Haghnazevri ise, 20 sporcu ile kampa katıldıklarını belirterek, bu tür kampların sporcunun kendini geliştirmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Kamp sayesinde sporcularının eksikliklerini birebir görme imkanı bulduğunu ve bu doğrultuda kendilerini daha çok geliştirdiğini ifade eden Ali Haghnazevri, “Tatvan'a bir haftalık kamp için geldik. Daha öncede birkaç kez gelmiştik. Kamp için Tatvan'ı seçmemizin nedeni, buranın hem kamp için en uygun yerlerden biri olması hem de doğası, güzelliği ve en önemlisi kamp organizasyonu ve bizlerle yakından ilgilenen Ömer Hocamızdır. Bu kampın en önemli yanlarından biri de iki ülkenin de sporcularının kampta bir birlerinden teknik öğrenmeleridir. Bazen bizim bildiklerimizin onlara katkısı oluyor, bazen de onların bildikleri bize katkısı oluyor. Bu manada son derece güzel ve verimli bir kamp geçiriyoruz. Kampın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kickboks Federasyonu Liglerden Sorumlu Genel Koordinatörü Abdullah Alan da, “Bu gibi kampların il içindeki sporculara katkısı çok yüksek oluyor. Türkiye genelinde milli takıma gidecek sporcularımızın burada böyle modern çalışması ve kamp havasını yaşamaları, sporculara özgüven kazandırdığı gibi bu işte ilerlemelerine, bu işte milli takıma kadar gitmelerine büyük bir faydası olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kampa katılan Türk ve İranlı sporcular ise, kampın kendileri için son derece verimli geçtiğine vurgu yaptılar.