İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İran'dan gelen tır Tatvan'da devrildi: 1 yaralı

İran’dan Türkiye’ye plastik ham maddesi taşıyan tır, Bitlis’in Tatvan ilçesinde devrildi.

İran'dan Türkiye'ye plastik ham maddesi taşıyan tır, Bitlis'in Tatvan ilçesinde devrildi.


Edinilen bilgilere göre, İranlı sürücü Asghar Ghorbani yönetimindeki 19 B 829 10 plakalı tır, Tatvan'a bağlı Yelkenli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.


Tatvan-Van karayolunda meydana gelen kazada, Gaziantep'e plastik hammaddesi taşıyan tır dorsesindeki plastik hammadde yola savruldu. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Ghorbani, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maddi hasar oluşan tır, vinç yardımıyla yoldan alınarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.