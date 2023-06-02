İranlı turistler Van Gölü'ne dikkat çekmek için pedal çevirdi

Tatvan arasında 140 kilometre pedal çevirerek Van Gölü'ne dikkat çekti.

İranlı Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi bir grup, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Van'a geldi. Burada Türk dernek üyeleriyle bir araya gelen İranlılar, Van'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar olan 140 kilometrelik mesafede pedal çevirerek Van Gölü'ne dikkat çekti. Tatvan'a ulaşan bisikletçiler, feribotla tekrar Van'a dönerek etkinliklerini tamamlayarak İran'a döndüler.