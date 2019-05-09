İşgal edilen arazilere kaymakamlık el koydu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından işgal edilen hazine ve orman arazileri, Güroymak Kaymakamlığı tarafından hayvanlar için mera alanı olarak yeniden ilçeye kazandırıldı.

İlçenin Seferman mıntıkasında bulunan hazine ve orman arazilerin çitlerle kapatılmak suretiyle işgal edildiği yönünde gelen şikayetler üzerine Güroymak Kaymakamlığı konuya el attı. Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışma başlatan Güroymak Kaymakamlığı ekipleri, bölgede bulunan bazı orman ve hazine arazilerinin izinsiz şekilde işgal edildiğini tespit etti. Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında bazı vatandaşlar tarafından işgal edilen hazine ve orman arazilerinin etrafına çevrilen çitler yıkılarak alan hayvanlar için mera alanı olarak yeniden ilçeye kazandırıldı.

İlçenin geçim kaynaklarından birinin de hayvancılık olduğunu belirten Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İlçemizin Seferman mıntıkasında bulunan hazineye ait arazilerin etrafının çitlerle kapatılmak suretiyle işgal edildiği ve bu nedenle hayvanların meralara çıkması noktasında sıkıntılar yaşandığı yönünde gelen şikayetler üzerine çalışma başlattık. Başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında söz konusu bölgede yer alan hazine arazilerinin izinsiz şekilde işgal edildiğini tespit ettik. Bunun üzerine işgal edilen arazilerin etrafına çekilen çitleri yıkarak bu alanları mera alanı olarak açtık. Bundan sonrada denetimlerimiz devam edecek olup, hazine arazilerini işgal edenlerin olması durumunda cezai işlem uygulanacaktır" diye konuştu.