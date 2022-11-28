Isınmak için girdiği motor bölümünde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ısınmak için girdiği arabanın motor kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan'ın İşletme Mahallesi Göl Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede park halindeki arabasına binmek isteyen Barış Karaca, kedi sesi duydu. Hemen motor kaputunu açınca kediyi fark eden Karaca, çevredeki vatandaşların yardımıyla hayvanı kurtaramayınca Tatvan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye ekipleri tarafından aracın motor kısmında mahsur kalan kedi çıkarılarak, kontrol altında tutulmak amacıyla Tatvan Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.

Araçta bulunan kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkarttıklarını belirten itfaiye eri Şinasi Demir, “15 dakika önce birimimize bir vaka geldi. Verilen adrese ekibimizle geldik. Hayvan aracın ön kaputundaydı. Isınmak amaçlı motor kısmına girmişti. Biraz hareket halindeydi. Hemen pet şişeyle araca vurarak hayvanı çıkarmaya çalıştık. Aracın motor kısmına vurunca kedi korktuğu için arka teker bölümüne gitti. İstetme (yedek lastik) altında biz tabii müdahale edemedik. İhbarı yapan şoför arkadaş aracını kaldırıma çıkardı. Kaldırıma çıkmasıyla arabanın altı yükseldi. Araba yükselince altına girmek daha kolaylaştı. Kediyi bulunduğu yerden çıkardık ve Tatvan Belediyesine veteriner ekibine teslim ettik. Gerekli işlemleri orada yapacaklar” şeklinde konuştu.

Soğuk havalarda ısınmak için araçların motor bölümünü tercih eden hayvanların zarar görmemesi için vatandaşların araçlarına binmeden dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan Barış Karaca adlı vatandaş ise “Bugün aracıma binerken kedi sesinin olduğunu fark ettim. Hemen ön kaportayı açtım ve kedi motorun üst bölümünde oturmuş vaziyetteydi. Almaya çalıştım ama motorun arka bölümüne gitti. Daha sonra Tatvan Belediyesi itfaiyesini aradım. Bize yardımcı olacağını söylediler ve itfaiye erleriyle birlikte çok şükür kediyi kurtardık. Kediyi veterinere teslim ettik. Vatandaşlarımızı araçlara binince biraz dikkatli olmaları ve sağa sola bakmalarını öneriyoruz. Havalar soğuyunca hayvanlar ısınma amaçlı sıcak yerler olarak araçların kaputlarına giriyor. Bunun için vatandaşların biraz dikkatli olmasını öneriyorum” diye konuştu.