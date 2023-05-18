İspanyol dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı

BİTLİS (İHA) – İspanya'dan gelen biri kadın 11 kişilik dağcı grubu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandı.

Adilcevaz ilçesine gelen dağcılar; Orhan Temel, Yusuf İpin ve Volkan Temel öncülüğünde Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı Süphan'a tırmanış gerçekleştirdi. Yusuf İpin, bu aralar yabancıların Süphan Dağı'na büyük ilgileri olduğunu belirterek, “Haftada en az bir grup dağcı Süphan Dağı'na tırmanış yapıyor. Bu da çevre ekonomisine gayet güzel bir katkı oluyor” dedi.