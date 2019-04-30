İstanbul'dan gelen öğrenciler, doğu illerini gezdi

İstanbul'un Beykoz ilçesinden bir grup öğrenci, “Batıyı Saran İpekyolu” projesi kapsamında Van, Siirt ve Bitlis illerine ziyaret gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu illerdeki öğrencilerle buluşmak amacıyla gezi programı gerçekleştiren İstanbul Beykoz'daki İsmail Özseçkin Ortaokulu öğrencileri, programları kapsamında Van ve Siirt illerinde okul ziyaretleri gerçekleştirirken, Bitlis ve ilçelerine ise gezi programları düzenledi. Uçak ile ilk olarak Van'a gelen öğrenciler, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Karakoç Ortaokulundaki akranlarına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında akranlarına kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye eden öğrenciler, oradan da feribotla Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Tatvan'daki Van Gölü sahilinde bisikletle tur atıp, turistik yerleri gezen öğrenciler, daha sonra Ahlat ilçesine geçti. Ahlat'ta da tarihi Selçuklu Mezarlığı başta olmak üzere ilçedeki tarihi ve turistik mekanları gezen öğrenciler, daha sonra karayoluyla Siirt iline geçti. Siirt'in Baykan ilçesindeki Veysel Karani İlkokulu ile Veysel Karani Ortaokulunu ziyaret ederek, akranlarıyla bir araya gelen öğrenciler, burada da arkadaşlarına kırtasiye malzemesi ve kitap hediye etti.

Beykoz'dan bir öğretmen ve 6 öğrenci ile birlikte geldiklerini kaydeden İsmail Özseçkin Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özlem Halime Çiçek, “Batıyı Saran İpekyolu” projesi kapsamında doğu illerindeki öğrencilerle buluşmak amacıyla geldiklerini söyledi. Program kapsamında hem ziyaret hem de gezi programı düzenlediklerini ifade eden Çiçek, “Öğrencilerimiz talep ve isteklerini değerlendirerek bu projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında havayoluyla Van'a geldik ve oradaki bir okulumuzu ziyaret ettik. Ardından Siirt'te gittik ve orada da iki okulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimiz hem buradaki öğrencilerle buluşma imkanı buldu, hem de farklı kültürleri ve buradaki güzellikleri görme imkanı yakaladı. Ziyaretlerimiz ve gezimiz çok güzel geçti. Beykoz dışına hiç çıkmamış olan bu çocuklarımız ilk kez uçağa binmiş oldu, vapurla seyahat etme imkanı buldu ve Allah nasip ederse tren ile dönüş yapacağız” dedi.

Rehberlik Öğretmeni Mustafa Kalender ise, doğu halkının çok sıcak ve misafirperver olduğunu belirterek, “Burada çok güzel karşılandık. Yaklaşık 4 gündür buralardayız ve yöre halkı bizimle çok ilgilendi, sürekli ikramlarda bulunuldu. Hatta çocuklar marketten alışveriş yaparken bile market çalışanı ücret almadan kendi imkanıyla ikramda bulundu. Bizi taşıyan taksi şoförü ücret almama taraftarı oldu. Bu duyguyu neredeyse hiç yaşamamıştık. Aynı zamanda, buradaki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanımız oldu. Van ve Siirt'teki tarihi yerler ile türbeleri ziyaret ettikten sonra Van Gölü havzasını dolaştık. Bitlis ve ilçelerini de gezdik, şimdi tren ile Ankara'ya gideceğiz, oradan da hızlı tren ile İstanbul'a geçeceğiz” diye konuştu.

Öğrencilerden, Yiğit Ali Öztürk ile Yaren Eker de, ilk kez kendi ilçelerinin dışına çıktıklarını, tüm ulaşım araçlarıyla yolculuk yapmanın keyfini ve buradaki çocuklarla tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.