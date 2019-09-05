İtfaiyenin anında müdahalesi faciayı önledi

Bitlis'in Zeydan Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Bitlis'in Zeydan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan ve bahçelerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Dumanı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine giden Bitlis Belediye İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Arazinin olumsuz şartlarına rağmen yoğun bir çalışma yürüten itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat içinde büyük çapta yangını kontrol altına aldı. Bir yandan yangını söndürmeye çalışan ekipler, bir yandan da soğutma çalışmalarını yürüttüler. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bahçelerde bulunan ağaç ve meyveler zarar gördü.

Yangına zamanında müdahale ettiklerini belirten Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, haber verilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini, hummalı bir çalışmanın ardında yangının kontrol altına alındığını ifade etti.