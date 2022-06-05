İzci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulunda eğitim gören İzcilik Grubu öğrencileri, sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yaptı.

Ahlat ilçesinde sokak hayvanlarını besleme gönüllüsü engelli Uğur Avcı'nın öncülüğünde bir araya gelen izci grubu, ilçe merkezinde cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besledi. Etkinliği organize eden Uğur Avcı, 'birpatiahlat' adlı Instagram hesabı üzerinden topladıkları mamalarla, farkındalık oluşturmak için izci grubundan öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Avcı, bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için hayırsever ve yardımseverlerden mama bağışı beklediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, sokak hayvanlarını beslemenin kendileri için farklı olduğunu ve keyif aldıklarını ifade etti.