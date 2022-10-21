İzmir'deki Bitlis Tanıtım Günleri'nde Tatvan standına yoğun ilgi

İzmir'de bu yıl 5.'si düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri'nde vatandaşlar Tatvan standına yoğun ilgi gösterdi.

İzmir Karşıyaka Bostanlı Pazar Alanı'nda açılışı yapılan ve 24 Ekim Pazartesi günü son bulacak Bitlis Tanıtım Günlerinde Tatvan Belediyesi ve Tatvan Kaymakamlığı standını binlerce kişi ziyaret etti. Vatandaşların ve protokol üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği Bitlis Tanıtım Günlerinde Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bu tür organizasyonların Bitlis'in tanıtımında büyük katkı sağlayacağını söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Geylani, "Pandemi dolayısıyla 2 yıldır düzenlenmeyen Bitlis Tanıtım Günleri sayesinde hem İzmir'deki Bitlisli hemşerilerimizin memleket özlemini gidermiş olacağız hemde İzmirli vatandaşlarımıza memleketimizi layıkıyla tanıtacağız. Tanıtım günlerini ziyaret edenler Bitlis'in kültürünü, yemeklerini, yerli mahsullerini ve hatta havasına bu fuar sayesinde kavuşmuş olacaklar. Hemşehrilerimizin bir nebzede olsa sıla özlemini giderebildiysek ne mutlu bize" dedi.

İzmir'deki tanıtım günleri 24 Ekim Pazartesi son bulacağını ifade eden Başkan Geylani, "Bu süre zarfında İzmir ve yakın çevresinde yaşayan Bitlisliler ile İzmir halkı fuar alanını ziyaret ederek Bitlis'i daha yakından tanıma fırsatı yakalayacak. Tüm vatandaşlarımızı doğunun incisi Tatvan standına bekliyoruz' dedi.