Jandarma personeline seminer

Bitlis'in Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından jandarma personeline kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla seminer verildi.

Ahlat Müze Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere il ve ilçelerden gelen jandarma personelleri katıldı. Seminerde Ahlat Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Kübra Kaçar tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlgili Mevzuat ve Kaçakçılıkla Mücadelede İzlenecek Yollar ile İkramiye Usullerine yönelik bilgiler aktarıldı.

Sunum sonrası merkez ve ilçe komutanlıklarına, bölgelerindeki taşınmaz kültür varlıklarını gösteren belgeler Arkeolog Kübra Kaçar ve Arkeolog Burcu Çorapçı tarafından dağıtıldı. Seminer sonunda jandarma personellerine Ahlat Müze Müdürlüğü arkeoloji ve kentsel bellek teşhir salonları Arkeolog Kübra Kaçar'ın refakati ile gezdirilerek tanıtıldı.

Son olarak da diğer müze uzmanlarının da katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi.