Jandarma ve öğrencilerden muhteşem konser

Bitlis'te jandarma personeli ile lise öğrencilerinin oluşturduğu müzik ekibi tarafından dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelleri ile Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) konferans salonunda koro ve solo şarkılar eşliğinde konser verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ve koro şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Veysel Sulukaya'nın yaptığı konserde, askeri personelin çaldığı enstrümanlar eşliğinde Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bir birinden güzel şarkılar seslendirdi. İzleyenlere güzel bir gece yaşatan ekibin şarkıları sık sık alkışlandı.

Yaklaşık bir saat süren konser sonunda Koro Şefi Veysel Sulukaya'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı tarafından plaket verildi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Konseri Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, askeri erkan, aileleri ve vatandaşlar izledi.