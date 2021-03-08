İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan kadın yolculara gül

Bitlis’in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ahlat-Adilcevaz karayolunda kadın yolculara gül hediye etti.

Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ahlat-Adilcevaz karayolunda kadın yolculara gül hediye etti.


Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik uygulama noktasında görev alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Jandarma ekiplerinin bu jesti karşısında heyecanlanan ve mutlu olan kadınlar, bu duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.