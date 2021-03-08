Jandarmadan kadın yolculara gül

Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ahlat-Adilcevaz karayolunda kadın yolculara gül hediye etti.

Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik uygulama noktasında görev alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Jandarma ekiplerinin bu jesti karşısında heyecanlanan ve mutlu olan kadınlar, bu duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.