Kadın biniciler atlı gösterilere damga vurdu

Malazgirt Zaferi'nin 951'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde atlı gösterilere kadın biniciler damga vurdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen atlı spor oyunları büyük ilgi görüyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi'nin organizasyonuyla "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve “Ahlat Millet Bahçesi”ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen atlı spor oyunları vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle etkinlikteki atlı sporlarda kadın binicilerin zorlu gösterileri büyük ilgi gördü.

“Gurur duyuyoruz”

İHA muhabirine konuşan kadın binici Sevilay Çakır Altay, biniciliğin kendileri için bir başarı olduğunu belirtti. Atlı sporların genellikle erkek yoğunlukta olduğunu ancak kadınlar olarak bu sporu yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Altay, “Atlı okçuluğa olan ilgi arttı. Son yıllarda Türkiye'de bir kadının atlı okçuluk yaptığını görenler şaşırıyor. Biz çıktığımızda daha büyük alkışlar alıyoruz. Onun için de tüm milletimize ve izleyicilerimize teşekkür ederiz” dedi.