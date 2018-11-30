Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda gerçeklen etkinliğe Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, rektör yardımcıları, BEKGEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar. Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bitlis Eren Üniversitesi Kadın ve Genç Girişimcileri Desteklemem Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş'ın açılış konuşması ile başladı. Kızıltaş, “BAKGEM'in hazırlamış olduğu ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele' programına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şiddet her dönemde karşılaşılan insan hakkı ihlalidir. Aile içi şiddet en fazla karşılaşılan sorundur. Gelişmiş ülkelerde yüzde 30, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 50'ye ulaşmaktadır. Allah bile kadını emanet olarak görmüştür. Kadının önemli bir varlık olduğunu bilerek, onu emanet etmiştir. Bizleri kırmayarak etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, kadına karşı şiddetin ülkelerin toplumsal sorunu olduğunu ifade ederek, “Sorunun ortadan kaldırılması, kurumların ortak paydasıdır. Buna karşı çıkmak insani bir duruştur. Kadınlar evde anne, eş ve kardeş, iş dünyasında arkadaşımız, siyaset dünyasında bir katmandır. Bu nedenle kadına karşı şiddetin türü ne olursa olsun toplumda her yönüyle ortaya çıkarılması gerekmektedir. Sağlıklı bir toplum olmanın yolu için devletimiz ciddi adımlar atmaktadır. Üniversitelere düşen görev ise, bunun için araştırmalar yaparak, akademik olarak tartışmaktır. BAKGEM tarafından düzenlenen bu programın toplumsal farkındalığa katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Program, hazırlanan slayt gösterisinin ardından Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele' konulu konferansıyla devam etti.

Konferans, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a plaket vermesiyle sona erdi.