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Kadınlardan Başkan Tanğlay'a ziyaret

AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Ferah Diba Zeydan ve beraberindeki kadınlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Ferah Diba Zeydan ve beraberindeki kadınlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Ferah Diba Zeydan, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a görevinde başarılar dilerken, her zaman ak kadınların desteğinin yanında olacağını ifade etti. Zeydan, her zaman olduğu gibi bu dönemde de yapılacak hizmetlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, halka yapılacak hizmetlerin bundan sonraki dönemde de devam edeceğini ifade etti. Tanğlay, hep birlikte halkın beklentilerinin karşılanması için ellerinden gelen tüm çabası göstereceklerini belirterek, ziyaretten dolayı AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Ferah Diba Zeydan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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