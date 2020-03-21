Kaldırım üzerinde satış yapan esnafa korona virüs yasağı

00'dan itibaren geçici bir süre yasaklandı.

Açıkta gıda satışlarının ikinci emre kadar durdurulduğu belirtilen Bitlis Belediyesi, “Korona virüs salgınından vatandaşlarımızın korunması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla tedbirler alınmaya başlanılmıştır. Bu tedbirler kapsamında kaldırımlar üzerinde satış yapan iş yerleri,manavlar,sebze ve meyveler dahil olmak üzere satışı yapan kişiler gıda malzemesi ve satan işyerleri ve açıkta satışları ikinci bir emre kadar engellenmiştir” ifadelerine yer verdi.