Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz”

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, “Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Bazı temaslarda bulunmak için Bitlis'e gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak için Bitlis'e gelen Şeref Malkoç, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti. Şeref defterinin imzalanmasının ardından makama geçilere burada kısa bir açıklama yapan Şeref Malkoç, Türkiye Kamu Denetçileri Kurumu'nun (TKD) idarenin işlem ve eylemleri, tutum ve davranışlarını insan hakları açısından denetleyen bir kurum olduğunu ifade etti. Malkoç, “TKD, Türkiye'nin yeni kurumlarından birisi. Ama çok önemli bir kurum. Devletimiz birçok hizmet alanında vatandaşımıza hizmet ediyor. Hastanesiyle, okullarıyla, belediyeleriyle. Şu işleyişle hizmetlerde eksik, noksan, kusur olunca veyahut da hizmet veren kamu görevlilerinde hatalar, tutum ve davranışlar, yanlışlıklar da olunca bu kuruma müracaat edilsin diye TKD kuruldu. Yeni kurum olduğu için çok fazla bilinmiyor” dedi.

Şeref Malkoç, “Bizim hedefimiz kanunumuzda da yazdığı gibi idarenin hizmet kalitesini daha ileri noktalara taşımak. Hizmet kalitesini arttırırken verdiğimiz kararlarla idareye yol göstermek, yardımcı olmak, vatandaşın da kendisine tercüman olmak ve bu halkın avukatlığını yapıyoruz. Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İdareciler birçok hizmetleri verirken doğru bildikleri ama vatandaşın düzeltilmesini istediği hususlar var. İşte onları bizim aracılığımızla yapması için bu kurum anayasal bir kurum olarak kurulmuş” dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u Bitlis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.