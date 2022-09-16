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Kamyonet kasasında pes dedirten yolculuk

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir kamyonetin kasasının üst kısmında seyahat eden vatandaşın tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kamyonetin kasasının üst kısmında seyahat eden vatandaşın tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.


Tatvan'da bugün sabah saatlerinde Tatvan-Van Karayolu üzerinde seyreden kamyonetin kasasının üst kısmında oturan bir vatandaş, tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kasanın üst kısmındaki kişinin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Görüntülerde kişinin süratli hareket eden kamyonetteki rahat hareketleri dikkat çekerken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

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