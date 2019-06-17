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Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı

Bitlis-Diyarbakır yolunda iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Bitlis-Diyarbakır yolunda iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Bitlis-Diyarbakır yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. 56 AF 885 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 47 AF 270 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu, 2'sinin ise hafif yaralandığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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