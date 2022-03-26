İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti

Bitlis’te çatıdan düşen kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesinin penceresini kırdığı ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti.


Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine hemen harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, çatıdan düşen kar kütlesinin penceresini kırdığı aile için hemen çalışma başlattı. Yaşlı ve engelli bireylerin de yaşadığı evin penceresinin önündeki kar kütlesini küreklerle temizleyen ekipler, son günlerde çatılardan düşen kar kütleleri konusunda vatandaşları da bilgilendirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.