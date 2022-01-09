Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar şaşkınlığı yaşayan köpeğin sevimli halleri gülümsetti.

İHA muhabirleri, Tatvan – Hizan ilçeleri arasında bulunan karla kaplı yaylada dolaşan köpeğin sevimli ve şaşkın hallerini drone ile havadan görüntüledi. Bir süre karda koşturan sevimli köpek, ara ara mola verip yaylanın karla bütünleşen manzarasında objektiflere yansıdı. Karda koşarken İHA objektiflerine birbirinden güzel görüntüler sunan sevimli köpeğin, bir ara fark ettiği dronu yakalamaya çalışması da görüntülere yansıdı.

Öte yandan; karla bütünleşen kentteki yaylalar ve menderesler ise kendine hayran bırakan görüntüler oluşturdu.