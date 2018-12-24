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Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.


Kar yağışına sevinen öğrenciler, okul bahçesinde gönüllerince eğlendi. Kimi öğrenciler kartopu oynarken, kimi öğrenciler ise kardan adam yaptı. Yedinci sınıf öğrencisi Murat Kaplan, karla oynayarak zaman geçirdiklerini belirterek, “Kar çok güzel. Herkes karla oynasın” dedi.


Dördüncü sınıf öğrencisi Sefa Furkan Akarsu ise kar topu oynayıp eğlendiklerini söyledi.


Ahlat Kaymakamlığı, yatılı bölge okulları hariç tüm ilçe merkezi, belde ve köylerde eğitime yarım gün ara verildiğini duyurdu.

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