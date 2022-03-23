İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kar yağışından deponun çatısı çöktü

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışının ağırlığına dayanamayan bir deponun çatısı çöktü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışının ağırlığına dayanamayan bir deponun çatısı çöktü.


Tatvan ilçesinde yaklaşık 15 gündür aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Agit Arslan'a ait tel örgü üretim tesisi ve depo olarak kullanılan iş yerinin çatısı da yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İş yerinde maddi zarar meydana gelirken yaralanan olmadı.


Yağışların bir süre daha etkisini göstereceği bildirilirken, yetkililer ise vatandaşın oluşabilecek olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için uyarılarını sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.