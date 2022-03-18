İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kara saplanan öğrenci servisi kurtarıldı

Bitlis merkeze bağlı Çalıdüzü köyünde kara saplanan öğrenci servisi, il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.


Merkeze bağlı Çalıdüzü köyündeki öğrencileri taşıyan servis aracı, kontrolden çıkarak kara saplandı. Servis şoförü, aracı bulunduğu yerden çıkaramayınca il özel idaresi ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla servis aracını saplandığı yerden çıkararak öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gitmelerinde yardımcı oldu.


Şoför ve öğrenciler, aracı saplandığı yerden çıkaran ekiplere teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.