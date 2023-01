Karın başkenti Bitlis kara hasret kaldı

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan kentlerinden biri olan Bitlis'te son yılların en kurak kışı yaşanıyor.

‘Karın Başkenti' olarak bilinen Bitlis ve ilçelerinde henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Her yıl ocak ayında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği Bitlis ve ilçelerinde, son dönemlerin en kurak ve yağışsız kışı yaşanıyor. Kar yağışının aksine hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor.

"Yazdan kalma gün yaşanıyor"

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Atakan Olcay adlı vatandaş, ilk defa ocak ayında gömlekle dolaştığını belirterek, “Yazdan kalma gün gibi, gömlekle geziyoruz. Geçen yıllarda kar yağışı nedeniyle iş yerlerimizi açamaz durumdayken şimdi gayet güzel bir bahar havası yaşıyoruz. Gömlekle geziyoruz, kazak bile giymeye gerek duymuyoruz. Herkes dışarda geziyor. Bu duruma bizler de şaşkınız. Karın ne zaman yağacağını Allah bilir ama bizler karın yağmasını bekliyoruz. Bitlis, karın başkenti olmasına rağmen hiçbir yerde kar yok. Sadece Nemrut ve Süphan Dağında kar var. Ama diğer yerlerde hiç kar yok" dedi.

İlk defa böyle bir mevsimle karşılaştığını aktaran Hakan Gözel isimli vatandaş ise, “Ocak ayındayız, halen kar yok. Bunca yıldır ilk defa böyle bir mevsim yaşadık. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Kar yağışı bu mevsimi güzelleştiriyordu. Ama kar yağmadı halen mont giymeden gezebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çiftçileri zor günler bekliyor"

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ikamet eden Mehmet Rafi Karabalık isimli vatandaş da yaşanan bu kuraklıktan çiftçilerin olumsuz yönde etkileneceğine dikkat çekerek, “Bu yıl Adilcevaz'da da kuraklık yaşanıyor. Oysa önceki yıllarda çok kar yağardı. Bu kuraklığın devam etmesi durumunda çiftçilerimizi zor günler bekliyor. İnşallah yağış bekliyoruz. İnşallah ileriki aylarda yağış biraz fazla düşer de kuraklık telafi edilir” diye konuştu.

İnsanlar sahile akın etti

Bitlis merkezden sonra en çok kar yağışının olduğu Tatvan'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Her ne kadar güneşli havanın tadını çıkarsalar da tek temennilerinin kar yağışının bir an evvel yağması olduğunu belirten Zafer Demir isimli vatandaş da, “Batı taraflarında kar yağması ve doğu tarafında ise hala yağmaması çok tuhaf. Geçen sene on metreye yakın kar yağmıştı. Bu sene şehir merkezinde kar göremedik. Bu çok tuhaf ve çok şaşırtıcı” ifadelerine yer verdi.

İklim değişikliğinin yıllar gittikçe etkisini göstermeye başladığını ifade eden Enes Maral da, “Özellikle Van Gölü suyunun çekilmesiyle kendini gösterdi. Bizim memleketin en büyük verimi, kış mevsiminde kar yağışı ve ilkbaharda da yağmur yağışı ile birlikte suların akmasıydı. Ama bunlar gittikçe azalıyor. Hava durumu bir haftaya kadar kar yağışının olmayacağını tahmin ettiklerini söylüyor. Yani bu kötü bir durum” şeklinde konuştu.