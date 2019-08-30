Karınları acıkan yavru ayıları kendi elleriyle beslediler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nü gezmeye giden vatandaşlar, burada karşılaştıkları yavru ayıları kendi elleriyle besledi.

Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye giden bir grup vatandaş, burada yaşayan boz ayıların yavrularıyla karşılaştı. Krater gölde piknik için hazırlık yapan vatandaşlar kendilerini ziyarete gelen davetsiz iki yavru misafir ayı ile hem fotoğraf çektiler hem de onları kendi elleriyle besledi. Minik ayılar rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerilerine çekmeyi başarırken, vatandaşlar tarafından bırakılan karpuz ve diğer yiyecekleri de büyük bir iştahla yediler. Her hallerinden oldukça acıktıkları gözlenen minik ayılar, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ikram edilen yiyeceklerle karnını doyurmaya çalıştı. Minik ayı yavrularını ilk defa bu kadar rahat ve yakından görme imkanı bulan vatandaşlar ise hemen telefonlara sarılarak minik ayıların fotoğraflarını çekti. Hızını alamayan bazı vatandaşlar minik ayılarla selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Nemrut'ta yaşayan ayıları ilk defa bu kadar yakından görme imkanı bulduğunu belirten Hamit Atlı, davetsiz misafirlerin yaptıkları sürprizin kendilerini bir hayli heyecanlandırdığını söyledi. Kendilerini ziyarete gelen minik ayı yavrularını kendi elleriyle beslediklerini anlatan Atlı, "Bir grup arkadaşımızla birlikte hem gezmek hem de piknik yapmak üzere Nemrut'a çıktık. Bir süre sonra yemek kokusu ve açlığın da etkisiyle olsa gerek çalılar arasından bize doğru gelen iki yavru ayıyı gördük. İlk başta ne olduğunu çok anlamadık ancak sonra karınlarının açıkmış olabileceği düşüncesiyle onlara yemeleri için karpuz, peynir, üzüm, yoğurt ve ekmek bıraktık. Onlar da iyice yanımıza yaklaşarak bu yiyecekleri afiyetle yiyip karınlarını doyurdular. Bizler de ilk defa burada ayı görmenin ve hatta bu kadar yakından ayı görmüş olmanın heyecanıyla fotoğraf ve videolarını çektik. Bazı arkadaşlarımız da fırsat bu fırsat deyip hem onları kendi elleriyle doyurdular hem de selfie çektiler. Her şey çok güzel oldu. Davetsiz misafirlerimizin gelişlerinden son derece mutlu olduk" diye konuştu.