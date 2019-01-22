Karla mücadele ekiplerinin zorlu gece mesaisi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından gece gündüz demeden yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması konusunda yoğun çaba gösteren İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Hizan'da bir yandan yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarını açan ekipler, diğer taraftan da yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişmeye çalışıyor. Hizan Özel İdaresi ekipleri, halkın rahatı ve ulaşımda sorun yaşamaması için tüm ekipleriyle 7/24 çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Maşallah Derse, 33 yıldır operatör olarak çalıştığını söyledi. Bölgede kışın 7 gün 24 saat karla mücadele çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Derse, "Hizan'ın coğrafi yapısı oldukça kötü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor" dedi.

Kepçe operatörü Yaşar Aydoğdu ise, kar yağdıkça yol açtıklarını belirterek, “Kışın vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kepçe operatörü Burhan Karabay ise kış şartlarından dolayı yolları açmak zorunda olduklarını söyleyerek, gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.