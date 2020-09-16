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Kasık kısmına gizlenen 247 adet sikke ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli tavırlar sergileyen bir şüphelinin kasık kısmında 247 adet tarihi sikke ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce; 15 Eylül 2020 günü Tatvan ilçe merkezi girişinde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Otobüs içerisinde şüpheli tavırlar sergileyen bir şüphelinin yapılan üst aramasında, kasık kısmında 247 adet tarihi eser sikke ele geçirilmiştir. Şüpheli N.B. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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