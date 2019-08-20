Kavakbaşı-Hasköy yolu asfaltlanacak

Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç'in girişimleri sonucunda Kavakbaşı beldesi ile Hasköy ilçesinin yolu asfalta kavuşacak.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi ile Muş'un Hasköy ilçesinin yolunun asfaltla kaplanması için gereken adımlar atıldı. Daha önceki yıllarda karara bağlanan, ancak asfaltlanmayan yol için Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, “Yolun en kısa zamanda asfaltlanması için hem Karayolları Bölge Müdürümüz Hasan Tahsin Aslan, hem de Karayolları 118. Şube Şefi Remzi Duruk ile görüşüp bu yolumuzun bir an evvel asfaltlanması için lazım olan çalışmaları hep birlikte yaptık” dedi.

Kinç, Karayolları 118. Şube Şefliği tarafından yolun incelendiğini ifade ederek, “Biz İl Genel Meclisi Başkanlığı ve İl Özel İdaresi olarak ilimizin ilçeleri, beldeleri, köyleri, mezraları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu anlamda geçmiş yıllarda karara bağlanan, fakat asfaltlanmayan Kavakbaşı beldemiz ile Muş'un Hasköy ilçesinin yolunun asfaltlanması acileyet isteyen bir işti. Gerek Karayolları Bölge Müdürümüz ile gerekse şefimiz ile görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar kendilerinden bu sözü aldık. En geç bir yıl içinde bu yollarımızın asfaltlanması sözünü aldık. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yolların yapılması her iki ilimize de hayırlı olsun” diye konuştu.